Crown’a ‘kurmaca’ uyarısı istendi

Dowden, insanların The Crown’u tarih kitabı gibi algılayıp anlattığı her şeye inanmalarının önüne geçmek için dizinin başlangıç bölümüne bir “kurgu” olduğu uyarısının eklenmesi gerektiğini söyledi. İngiliz ‘Dailymail’ gazetesi, bakanlığın söz konusu uyarı talebini dizinin yapımcısı Netflix’e ileteceğini öne sürdü. Öte yandan, dizisinin son sezonundan “fazla” etkilenen Leydi Diana hayranlarının Twitter’da Prens Charles ile eşi Camilla Bowles’un resmi hesabını eleştiri yağmuruna tuttuğu biliniyor.