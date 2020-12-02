02.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Crown’a ‘kurmaca’ uyarısı istendi
İngiliz kraliyet ailesinin yaşamını konu alan ‘The Crown’ (Taç) dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan son sezonunda Prens Charles’ın Leydi Diana ile evliyken şu anki eşi Camilla Bowles ile ilişki yaşaması gibi pek çok sansasyonel olayları farklı bir şekilde yansıtmasına İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden’dan tepki geldi.
Dowden, insanların The Crown’u tarih kitabı gibi algılayıp anlattığı her şeye inanmalarının önüne geçmek için dizinin başlangıç bölümüne bir “kurgu” olduğu uyarısının eklenmesi gerektiğini söyledi. İngiliz ‘Dailymail’ gazetesi, bakanlığın söz konusu uyarı talebini dizinin yapımcısı Netflix’e ileteceğini öne sürdü. Öte yandan, dizisinin son sezonundan “fazla” etkilenen Leydi Diana hayranlarının Twitter’da Prens Charles ile eşi Camilla Bowles’un resmi hesabını eleştiri yağmuruna tuttuğu biliniyor.