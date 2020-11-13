Cumhuriyetçiler'den 'istihbarat' çıkışı: Biden'a brifingler başlamalı

CNN'den Kaitlan Collins, Kevin Liptak ve Jim Acosta'nın haberine göre, Cumhuriyetçi liderler, Başkan seçilen Joseph R. Biden Jr.'ın zaferini kabul etme yolunda ilerliyor. Bu tam olarak bir panik hali değil, ancak Cumhuriyetçiler'den Ohio Valisi Mike DeWine, Biden'ı kazanan ilan edenlerden. Giderek büyüyen Cumhuriyetçiler korosu da Biden'a gizli istihbarat brifinglerinin verilmesi için kolları sıvamaya başladı.

Başkanın partisindeki sadece dört senatör Bay Biden'ı alenen tebrik ederken, diğer Cumhuriyetçiler temkinli bir şekilde bu yöne doğru evriliyor ve Cumhuriyetçi eyalet seçim yetkilileri, Trump kampanyasının kanıtlanmamış seçim yolsuzluğu iddialarıyla ilgili geri adım atıyor.

HAREKETLİLİK ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLADI

Daha önce “bekle ve gör” yaklaşımını benimsemiş olan DeWine, Perşembe günü CNN'e verdiği demeçte “Eski başkan yardımcısını gelecek dönem başkanı olarak görmemiz gerekiyor. Joe Biden, gelecek dönem ABD başkanı” dedi.

Brifinglerle ilgili hareketlilik Çarşamba günü, Oklahoma Cumhuriyetçisi Senatör James Lankford'un bir radyo kanalına, Trump yönetiminin atadığı kişilerin Biden ile istihbarat bilgilerini paylaşmaya başlamazsa Cuma günü en kısa sürede müdahale edeceğini söylemesiyle başladı.

Senato'nun en uzun süredir görev yapan Cumhuriyetçisi Charles E. Grassley, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın işin içinde olması gerektiğini düşündüğünü söyledi: "Özellikle gizli brifinglerde olması gerektiğini düşünüyorum".

Biden'ı kazandığı için hali hazırda tebrik etmiş olan Maine’den Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins daha kararlıydı. Senato İstihbarat Komitesi üyesi Collins, “Başkan seçilen Biden şu anda istihbarat brifinglerini alıyor olmalıydı” dedi. "Muhtemelen (başkanlık) geçişinin en önemli kısmı bu."

CUMHURİYETÇİLER'İ FRENLEYEN İKİ FAKTÖR

İki etkili unsur, Cumhuriyetçi senatörlerin çoğunun brifingler için bastırmaktan daha ileri gitmesini engelliyor.

Birincisi, teslim olmayı reddeden ve karşı tarafa geçenleri ya da geçecek olanları tehdit eden Trump'tan korkulması.

İkinci unsur ise Georgia’nın iki Senato sandalyesi için Ocak ayındaki ikinci tur seçimleri. Bu da Cumhuriyetçilerin her ikisini de kazanması için Trump’a bağlı seçmenlerin neredeyse maksimum katılımını gerektirecek.

Ancak bu iki unsuru da geçersiz kılacak bir durum var: O da, Trump’ın mağlubiyeti anlamına gelen seçim sonuçları.