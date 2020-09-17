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17.09.2020 - 07:00 |

‘D. Akdeniz gerilimi diplomasiyle çözülmeli’

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı olan ve görevini törenle devralan Volkan Bozkır, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin diyalog ve diplomasiyle, diplomatik yollardan çözülmesi gerektiğini söyledi.

‘D. Akdeniz gerilimi diplomasiyle çözülmeli’

BM Genel Kurulu’nda yapılan törenin ardından basın toplantısı düzenleyen ve gündemi değerlendiren Bozkır, Doğu akdeniz’deki gerginliğe ilişkin olarak, “BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM’nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasiyle barışçıl yollarla çözülmeli.  Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik. Güçlü kültürel ve ekonomik bağları var. Benim tercihim tabii ki dünyada ve bölgede barış ve istikrar görmek” dedi. 22 Eylül’de başlayacak BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri için bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının New York’a gelmeyi düşündüğünü ancak 14 günlük karantina kuralı nedeniyle planların değiştiğini belirten Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da 14 günlük karantina nedeniyle New York’a gelmesinin imkansızlaştığını söyledi.

 

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