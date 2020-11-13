DAEŞ’in katliam çukuruna giriliyor

Bazıları canlı canlı, bazıları ise vurularak Ninnova’nın El Khusfe bölgesindeki meteor çukurlarına atılan kurbanların çıkarılması için uzmanlaşmış bir ekip oluşturuldu. Ancak sonuç almak için uluslararası çabaya ihtiyaç duyuluyor. Musul’un 20 km. güneybatısında çölün ortasında bulunan çukurlardan en büyüğünün derinliğinin 184 metre olduğu belirtiliyor. Elkhusfe çukurları, DAEŞ saldırılarından önce, turistlerin ilgi gösterdiği ülkenin turizm zenginliklerindendi.