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13.11.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

DAEŞ’in katliam çukuruna giriliyor

Irak yönetimi, DAEŞ’in, Musul’u işgali ve sonrasında öldürdüğü 10 bini aşkın insanın atıldığı ölüm çukurlarını açmak için harekete geçiyor.

DAEŞ’in katliam çukuruna giriliyor

Bazıları canlı canlı, bazıları ise vurularak Ninnova’nın El Khusfe bölgesindeki meteor çukurlarına atılan kurbanların çıkarılması için uzmanlaşmış bir ekip oluşturuldu. Ancak sonuç almak için uluslararası çabaya ihtiyaç duyuluyor. Musul’un 20 km. güneybatısında çölün ortasında bulunan çukurlardan en büyüğünün derinliğinin 184 metre olduğu belirtiliyor. Elkhusfe çukurları, DAEŞ saldırılarından önce, turistlerin ilgi gösterdiği ülkenin turizm zenginliklerindendi.                        

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