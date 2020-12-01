Dağda kayboldu

Sevgililer geçen ay Fransa’nın Pirene Dağları’nda tekil yürüyüşler yapmak için birbirinden ayrıldı. Ancak Esther Dingley, Pirene Dağları’nda yürüyüş yaparken kayboldu. En son 22 Kasım’da Pic de Sauvegarde dağından sevgilisi Colegate’e bir fotoğrafını gönderen genç kadının nerede olduğu bilinmiyor. Karantina nedeniyle söz konusu alanda yürüyüşün yasak olduğu belirtilirken, arama kurtarma ekipleri Esther Dingley’i arıyor. Sosyal medyadaki paylaşımında yürüyüş sırasında tek başına zorlu koşullara göğüs germeyi sevdiğini ifade eden Dingley’in tehlikeli arazide ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.