Dağıtmak için 8000 jumbo jet gerekecek

Çin, Vuhan’da ilk kez ortaya çıkan, Antarktika hariç tüm kıtalara yayılan yeni tip koronavirüs salgınının ölümcül etkisi sürüyor. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığına karşı dünya genelinde aşı çalışmaları da devam ediyor. Dünya genelinde yaklaşık 180 aşı çalışması yürütülüyor, yaklaşık 10 tanesi de insanlar üzerinde klinik deneylerde test ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, aşıların güvenli şekilde test edilmesinin uzun sürmesi nedeniyle bu yılın sonuna kadar bir aşı adayının kriterlerin tamamını karşılayarak onaylanmasını beklemiyor. Tüm bu çalışmalar sürerken pandemi nedeniyle yolcu kapasitesi büyük oranda azalan havayolu şirketleri gözünü kargo taşımacılığına çevirmiş durumda. Şirketler şimdiden potansiyel bir aşının dağıtımı için görüşmelere başladı.

Bir kişiye bir doz

Havayolu endüstrisi, Kovid-19 aşısının bulunması durumunda dünya genelinde dağıtımının yapılması için şimdiye kadar görülen en geniş çaplı nakliye operasyonunun yürütüleceğini açıkladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), aşının dağıtımı için 8000 adet Boeing 747 eşdeğerinde kapasiteye sahip bir havayolu taşıma planı gerektiğini ifade etti. IATA, havayolu şirketleri, havaalanları, küresel sağlık kurumları ve ilaç şirketleriyle küresel dağıtım programı için görüşmelere başladığını duyurdu. Dağıtım programı ise bir kişiye bir doz verilecek şekilde planlandı. IATA Yönetim Kurulu Başkanı Alexandre de Juniac, “Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde taşımak, küresel kargo endüstrisi için yüzyılın misyonu olacak. Ama çok dikkatli önceden yapılan bir planlama olmazsa gerçekleşemeyecek. Bu planlamanın zamanı da şimdi” dedi.

Dondurucu derecede ısı

İlaç taşımak için kargo uçaklarındaki hava sıcaklığının 2 ila 8 santigrat derece arasında tutulması gerekiyor. Bu nedenle bütün uçaklar aşı taşımacılığına uygun değil. BBC Türkçe’de yer alan habere göre bazı aşılar için dondurucu dereceler gerekiyor. Bu da birçok farklı uçak tipinin de liste dışında kalmasına neden oluyor.

IATA’nın kargo bölümünden sorumlu Glyn Hughes, “Tüm prosedürleri çok iyi biliyoruz. Yapmamız gereken, istenilen miktarlara ulaşmak için kargoları büyütmek” dedi.Hughes, Güney Doğu Asya dahil dünyanın bazı bölgelerine uçuşların aşı üretimi kapasitesi kısıtlı olduğu için kritik önemde olacağını söyledi. IATA, Afrika’ya aşı dağıtımının, kargo kapasitesindeki eksiklikler, bölgenin büyüklüğü ve sınır geçişlerindeki sıkıntılar nedeniyle şimdilik imkansız olduğunu ifade etti. IATA, “Aşılar çok değerli ürünler olacak. Dağıtımının güvenli olacağından, tahrifata uğramayacağından ve çalınmayacağından emin olmak için düzenlemeler getirilmeli” dedi. Aşının ayrıca soğuk tesislerde depolanması gerekiyor. IATA, aşılar onaylandıktan sonra dağıtıma hazır olabilmeleri için hükümetlerin şimdiden planlamalara başlaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

OXFORD AŞISI

‘Yıl sonunu bekleyeceğiz’

İlaç şirketi AstraZeneca, Kovid-19’a karşı Oxford Üniversitesi’yle geliştirdiği aşının denemelerinin askıya alınması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Şirketin CEO’su Pascal Soriot, bir aşı denemesinin güvenlik için askıya alınmasının çok yaygın bir durum olduğunu, bugünkü farkın, dünyanın kendilerini izlemesinden kaynaklandığını belirtti.

AstraZeneca’nın CEO’su, New York Times’ın haberinde yer alan omurilikte iltihaplanma (transvers miyelite) iddiasına da değindi. Soriot, deneğin hastalığının nadir görülen transvers miyelite olup olmadığının henüz bilinmediğini, testlerin sürdüğünü söyledi.

Soriot, aşı denemelerine ne zaman yeniden başlanacağına bağımsız bir güvenlik komitesinin karar vereceğini belirterek, “Bu aşının insanları koruyup korumayacağını yıl sonundan önce bileceğiz” ifade etti.

Prof. Dr. Şahin: Aşımız mükemmele yakın

Alman merkezli BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Amerikan yayın kuruluşu CNN’e, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte yürüttükleri aşıda gelinen aşamayı anlattı. Prof. Dr. Şahin geliştirdikleri aşının ekim ortası veya kasım ayı başında yasal onay için hazır olacağını ve ardından aşılamaya başlayabileceklerinden emin olduklarını söyledi. Şahin geliştirdikleri “BNT162” adlı aşının mükemmele yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021’de de 1.3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtti.

Aşının hem genç yetişkinlerde hem de yaşlılarda antikor tepkilerinin şimdiye kadar en az yan etki ile güçlü olduğunu kanıtladığını iddia eden Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti:

“Güvenli bir ürünümüz olduğuna inanıyorum ve bence bu aşı etkili olacak. Ülkeler acil kullanım için bu aşılara yakında izin verecektir. Sık sık ateş görmüyoruz. Aşı denemelerine katılanların yalnızca küçük bir kısmında ateş var. Ayrıca baş ağrısı veya yorgunluk hissi gibi çok daha düşük semptomlar görüyoruz. Bu tür aşılarda görülen semptomlar geçicidir, genellikle bir veya iki gün gözlenir ve sonra kaybolur.”

Kediler de Kovid-19’la savaşıyor

Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentinde yapılan bir araştırma dünyada sanılandan daha fazla kedinin Kovid-19’a yakalanmış olabileceğini ortaya koydu. Vuhan’daki Huazhong Tarım Üniversitesi’nden araştırmacılar, ocak-mart döneminde hayvan barınağı, evcil hayvan hastanesi ve Kovid-19 hastalarının bulunduğu evlerde yaşayan 102 kediden kan ve sürüntü örneği alarak inceleme yaptı. Bu kedilerin 15’inde koronavirüse karşı antikor bulunduğu, bunların 11’indeki antikorların enfeksiyonu engelleyecek kadar güçlü olduğu görüldü. Antikor bulunan kedilerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı, semptom göstermediği ya da virüs nedeniyle ölmediği kaydedildi. Kedilerin, doğal olarak geliştirdiği antikorlar sayesinde Kovid-19’la savaştığı kaydedilen çalışmada, bununla birlikte virüse yakalanmış kedilerin tekrar enfekte olabileceği uyarısı yapıldı.

Avrupa’da işler iyi gitmiyor

Koronavirüs vakaları Avrupa’da hızla artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 8557 yeni vakanın görüldüğü Fransa, şimdiye kadarki en yüksek ikinci günlük artışını kaydetti ve hükümetin yakın zamanda yeni kısıtlamaları açıklayacağı bildirildi. Bir günde 1140 vakanın görüldüğü Hollanda ve 646 yeni vakanın tespit edildiği Portekiz’in nisan ayından bu yana en yüksek günlük vakalarını kaydettikleri açıklandı. Ayrıca Portekiz ve Hollanda’da hastaneye yatışların bir ayın en yüksek seviyesinde olduğu belirtildi. Salgınının ilk dalgasından Batı Avrupa’nın çoğundan çok daha iyi bir şekilde çıkan Orta Avrupa ülkeleri ise ksııtlamaların esnetilmesi nedeniyle Kovid-19’un ilkbahar zirvesindekinden daha yüksek rakamlarla karşı karşıya. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelinde vaka artışlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, kısıtlamaların daha da sıkılaştırılacağını söyledi. Johnson, bu adımların stabil ekonominin sağlanması, okulların açık kalması ve virüsün kontrol altında tutulması için atılacağını belirtti.

Düğünden karantinaya

Hollanda’nın Belçika sınırındaki Rijsbergen kasabasında bulunan, Türklere ait Sultan Palace’da (Sultan Sarayı) geçen pazar akşamı yapılan düğün olaylı sona erdi.

Belçika ve Hollanda’dan yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde, iki grup arasında tartışma başladı. Saat 22:00 sıralarında tartışma kontrolden çıkarak, kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada, 15 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak ağır yaralandı. Hollanda polisi, Belçika’dan gelen 20 ve 25 yaşlarındaki iki zanlıyı yakaladı. Ancak Belçikalı savcı, yeterli kanıt bulunmadığı için zanlıları serbest bıraktı. Bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk ise yaşadığı yer olan, sınırın diğer tarafındaki Anvers (Antwerpen) kentinde bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan testler sonucu, çocuğun koronavirüs olduğu belirlendi. Nieuwsblad gazetesine göre, bu gelişme üzerine Belçika makamları Hollanda’yı uyardı. Belçikalı yetkililer, kavgaya karışanlar başta olmak üzere, davetlilerin tümüne test yapılarak takip edilmelerini istedi. Yetkililer, test sonuçları çıkana kadar davetlilerin karantinaya alınması çağrısında da bulundu.

Can kaybı 1 milyona dayandı

Çin’in Vuhan kentindeki ilk koronavirüs vakalarının Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmesinden 9 ay sonra dünya genelinde virüs kaynaklı can kaybı 900 bini geçti.On hafta önce küresel ölü sayısının 500 bin olduğunu belirten uzmanlar, ölümlerin mevcut oranda artması halinde 1 Ekim’den önce toplam ölüm sayısının 1 milyonu geçmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Öte yandan, dünya çapında vaka sayısı ise 28 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı da 20 milyona ulaştı.

Maske, ham aşı gibi koruyor

Kovid-19’dan korunmak için alınması gereken basit önlemlerden biri olan maske kullanımının önemi yeni bir araştırmayla bir kez daha ortaya kondu. ABD’li bulaşıcı hastalık uzmanları Dr. Monica Gandhi ve Dr. Rutherford, New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan makalelerinde “Maskeler etrafta uçuşan viral partikül miktarını azaltır. Bu nedenle enfekte olursanız daha düşük doz ve daha az şiddetli semptomlar görülür” dedi. Araştırmalar, maskelerin tüm damlacıkları filtreleyemeyeceğini ve virüsün gizlice sızmasının mümkün olduğunu ancak maske takmayan birine göre daha düşük bir dozda olduğunu gösteriyor. araştırmacılar maskelerin toplu kullanımının Kovid-19’a karşı “ham aşı” görevi görebileceğini iddia etti. Dr. Gandhi, “Asemptomatik (belirtisiz) enfeksiyon oranlarını maskelerle artırabilirseniz bağışıklık sağlayabilirsiniz” dedi.