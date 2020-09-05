Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmi adıyla Artsakh Cumhuriyeti Güney Kafkasya'da yer alan ve bağımsız olan bir ülkedir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmen ve hukuken Azerbaycan'a bağlı bir bölgedir. Fiilen bağımsız olan bu ülke 7 Azerbaycan şehrini kapsayan topraklar üzerinde kurulmuştur.



Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Hakkında Bilgi



Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Güney Kafkasya'da yer alan ve hukuken Azerbaycan'a bağlı olan bir devlettir. Dağlık Karabağ çevresinde 7 Azerbaycan şehrini kapsar. İşgal sonrası kurulmuş olan Dağlık-Karabağ fiilen bağımsız olan bir ülkedir. Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen referandum sonucunda Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ismi değiştirilerek Artsakh Cumhuriyeti ismini almıştır. Bölgenin çoğunluğu Ermenilerden oluşur.



Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bölgede sık sık karışıklıklar çıkmış, genel olarak Ermenilerin yaşadığı bu bölgede Ermeni militanlar ve Azerbaycan arasında çatışmalar baş göstermiştir. Ermeni güçleri Dağlık Karabağ bölgesine girerek Azerbaycan Türklerine yönelik katliamlarda bulunmuş ve halkı ülkeyi terketmeye zorlamıştır. Dağlık Karabağ Bölgesi 10 Aralık 1991 tarihinde Azerbaycan Türklerinin ettiği Ermenilerin katıldığı halk oylamasında bölge bağımsızlık kararı alınmıştır. 6 Ocak 1992'de de resmen bağımsız olmuştur. Ancak bölgenin bağımsızlığını Ermenistan'da dahil hiçbir ülke tanımamıştır. Dağlık Karabağ Bölgesi uzun yıllardır Ermenistan ve Azerbaycan arasında sorun olan bir bölgedir. Bölgenin durumu 1918 yıllarından itibaren Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaşa neden olmuştur.



1. Dünya Savaşı sırasında başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bölgesi sorunu 7 Temmuz 1923'te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ve Dağlık Karabağ bölgesi Sovyetler Birliği'nin kontrolü altına girmiştir. Bu tarihten itibaren bölge üzerinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar uzun yıllar devam etmiştir. 1988 yılına gelindiğinde Ermeniler ve Azerbaycan Türkleri arasında tekrar çatışmalar başlamış, Karabağ’da ki Ermeniler, Azerbaycan rejimine karşı protestolar başlatmıştır.



1989 Kasım ayına kadar iki devlet arasındaki çatışmalar sürmüş Kasım 1989'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dağlık Karabağ Bölgesini Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanmasına karar vermiştir. Ancak Sovyetler Birliği'nin verdiği bu karara Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti karşı çıkmış ve bu kararı geçersiz sayarak Dağlık Karabağ Bölgesi'nin Ermenistan'la birleştiğini açıklamıştır. Şubat 2017'de Dağlık Karabağ anayasa değişikliği referandumu ile ülke İsmi değiştirmiş ve yarı başkanlık yönetim sisteminde tam başkanlık yönetim sistemine geçilmiştir.



Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Bayrağı



Dağlık Karabağ Cumhuriyeti değişen adıyla Artsakh Cumhuriyeti bayrağı 2 Haziran 1992 tarihinde resmen kabul edilmiştir. Ermenistan bayrağına beyaz bir üçgen örüntünün eklenmiş halidir. Bu Bayrağın anlamı Ermenistan mirasını simgele. Üçgen şeklindeki örüntü ise Ermenistan'dan ayrı olmasına rağmen Ermenistan'a olan bağını ifade eder.



Dağlık Karabağ Bölgesi Nüfusu



Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bağlı cumhuriyettir. Kalabalık bir nüfusa sahip olmayan Dağlık Karabağ bölgesi 2010 nüfus sayımına göre 141.400 kişiden oluşmaktadır.



Dağlık Karabağ Bölgesi Başkenti



Dağlık Karabağ bölgesi 7 şehirden oluşan bir cumhuriyettir. En büyük kenti aynı zamanda başkenti olan şehir Hankendi şehridir. Şehrin nüfusu 50.400 kişiden oluşmaktadır. Şehrin resmi dili Ermenice olan Dağlık Karabağ bölgesi tam başkanlık yönetim sistemi ile yönetilir.



Dağlık Karabağ Bölgesi Para Birimi



Karabağ Bölgesi'nin para birimi Ermeni Dramı’dır. Ermeni dramı günlük hayatta kullanılan bir para birimidir. Ermeni dramı 1 Türk lirasına karşılık 70 Ermeni dramına karşılık gelir.



Dağlık Karabağ Bölgesi Saat Farkı



Dağlık Karabağ Bölgesi ülkemize çok yakın bir coğrafyada bulunduğu için yalnızca ulusal saat bakımından bir saat ileridir. Bu sebeple arada çok büyük bir saat fark bulunmaz.