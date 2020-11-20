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20.11.2020 - 20:07 | | AA

Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatının tamamlandığını bildirdi.

Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan toplantıda Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin bilgi verdi. 

Rus askerlerinin bölgeye konuşlanması işlemlerinin tamamlandığını ve görevlerini yerine getirdiğini aktaran Şoygu, 10 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaları durduran anlaşmanın sağlanmasından bu yana Rusya’dan 250 uçak seferi ile bölgeye asker ve teçhizat gönderildiğini belirtti. 

Şoygu, böylece 1960 asker, 552 araç ve teçhizatın gözlem noktası kurulan 23 bölgeye ulaştırıldığını kaydetti. 

"TÜRK-RUS ORTAK MERKEZİN YERİ ANLAŞMASI TAMAMLANIYOR" 

Türkiye ile Rusya arasında ateşkesin izlenmesi için ortak merkezin konumu ve görevi hususundaki anlaşma hakkında da bilgi veren Şoygu, "Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için Türk-Rus ortak merkezi kurulması ile ilgili memorandum çerçevesinde, Türk tarafıyla ortak merkezin yeri ve görevleri konusunda anlaşma tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

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