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09.09.2020 - 07:00 |

‘Daha elçilik sayfası açılmadı’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray’da yaptığı açıklama sırasındaki tavırlarıyla tartışma konusu olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tepki çeken “Belgrad, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacak” ifadelerini düzeltti ve “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi.

‘Daha elçilik sayfası açılmadı’

Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Brüksel’e giden Vuvic, burada Euronews kanalının elçiliğe ilişkin sorusuna “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz, AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz” yanıtını verdi.

Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
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