‘Daha elçilik sayfası açılmadı’

Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Brüksel’e giden Vuvic, burada Euronews kanalının elçiliğe ilişkin sorusuna “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz, AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz” yanıtını verdi.