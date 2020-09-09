09.09.2020 - 07:00 |
‘Daha elçilik sayfası açılmadı’
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray’da yaptığı açıklama sırasındaki tavırlarıyla tartışma konusu olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tepki çeken “Belgrad, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacak” ifadelerini düzeltti ve “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi.
Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Brüksel’e giden Vuvic, burada Euronews kanalının elçiliğe ilişkin sorusuna “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz, AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz” yanıtını verdi.