Dalgıçlar düşen uçağın kara kutusunu arıyor

Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede donanmadan dalgıçlar karakutuya ulaşmaya çalışıyor.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, düzenlediği basın toplantısında, uçağın düştüğü bölgede yapılan aramalarda şu ana kadar 37 torba içinde uçak kalıntısı ve yolculara ait kişisel eşyaların yanı sıra 46 torba içinde ceset parçası toplandığını bildirdi.

Puruhito, karakutunun yerinin Lancang ile Laki Adaları arasındaki bölgede olduğunun belirlendiğini, Endonezya Donanmasından dalgıçların bölgede aramalarına devam ettiğini söyledi.

Ceset parçalarında yapılan DNA testlerinde bir kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydeden yetkililer, cesedin Okky Bisma isimli kişiye ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları 53 gemiyle devam ediyor.

Karakutunun çıkarılıp incelenmesiyle kazanın nedeninin aydınlatılabileceğini kaydeden yetkililer, uçağın düşüş sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin 9 Ocak’ta yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.