Dali’nin eserleri galeriden çalındı

TT ajansına göre, Stockholm’deki ‘The Couleur’ galerisinde Dali’nin 10 parçadan oluşan eserlerinin bulunduğu geçici bir sergi yer alıyordu. Galeri sahibi Peder Enstrom, “Çalınan eserlerin fiyatı 16 bin ile 40 bin sterlin arasında” dedi.

Pencereyi kırdılar

Enstrom, Salvador Dali’nin eserlerinin galeriye ödünç alınarak getirildiğini belirtti. FoxNews’da yer alan habere göre polis, hırsızların en az iki kişi olduğunu ve galeriye saat 04.00’te giriş penceresini kırarak girdiklerini açıkladı. Adlı tıp uzmanlarının galeride araştırma yaptığını söyleyen polis, şu an hiçbir şüphelinin yakalanamadığını da belirtti. Katalan ressam 1989’da ölmüştü.