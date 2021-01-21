‘Damadın’ serveti babasını bile geçti

İngiltere’de 1997 ile 2007 yılları arasında başbakan olan Tony Blair’ın (67) oğlu Euan Blair (37), babasının iktidardayken özellikle öncelik verdiği “eğitim” konusunu iş dünyasında modern teknolojiye uyarak bir adım ileriye götürdü. Euan Blair, 2016 yılında yüksek öğrenime gitmeyen gençlere, büyük şirketlerde staj imkanı bularak çıraklık eğitimi vermeyi amaçlayan bir start-up (girişim) şirketi kurmuştu. “Multiverse” adlı bu eğitim şirketinin dün yatırımcılardan 32 milyon sterlinlik yatırım aldığı açıklandı. Böylece şirketin değeri 147 milyon sterline

(1.4 milyar lira) ulaştı.





Sedef Altunsoy



En büyük yatırım



32 milyon sterlinlik yeni yatırımın İngiltere’de bir eğitim teknolojisi şirketine yapılan en büyük yatırım olduğu belirtiliyor. Ortağıyla kurduğu şirketin CEO’su olan Euan Blair’ın Multiverse’te 68 milyon sterlin değerinde yüzde 47 oranında hissesi bulunuyor. Eşi Suzanne ile İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde 4.6 milyon sterlin değerinde bir evde yaşayan Euan Blair’ın servetinin, ticari ilişkileri nedeniyle başbakanlığından sonra da servetini büyüten babası Tony Blair’ı geçtiği belirtildi. Avukat olan eşi Cherie Blair ile 35 milyon sterlin değerinde bir emlak imparatorluğu olan Tony Blair’ın servetinin açıkladığının aksine 50 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.











Eski bakan Altınsoy’un torunuyla evlendi



1984 - 1989 yılları arasında ANAP’tan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, 1995’de ise Refah Partisi’nden milletvekili seçilerek Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Altınsoy, 17 Ocak 2007’de 83 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Mehmet Altınsoy’un kızı Sedef Altınsoy’un İngiliz eşi, milyoner yatırımcı Jonathan Ashman’dan bir kızı olmuştu. 2000 yılında boşanan Sedef Altınsoy ile Jonathan Ashman’ın kızı Suzanne Ashman, 2013 yılında İngiltere’de Tony Blair’in oğlu Euan Blair ile evlendi. Oxford Üniversitesi mezunu Suzanne Ashman

Blair (32) düğününe üvey annesini çağırmamıştı.