MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Danimarka, BAE’ye uçuş yasağını uzattı
ABONE OL
27.01.2021 - 08:16 | | AA

Danimarka, BAE’ye uçuş yasağını uzattı

Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçen hafta yürürlüğe koyduğu 5 günlük uçuş yasağının süresini uzattığını duyurdu. Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, 22 Ocak’ta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurmuştu.

Danimarka, BAE’ye uçuş yasağını uzattı

Sosyal medya hesabından yasağın uzatıldığını duyuran Ulaştırma Bakanı Bennny Engelbrecht, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri’yle uçuş yasağının süresini ilk etapta 7 gün daha uzattık, sonrasında ise seyahat kısıtlamalarını yürürlüğe koymayı düşünüyoruz. BAE ile yapıcı diyalog halindeyiz ancak daha hızlı yayılan mutasyonlara karşı işi şansa bırakamayız."

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, 22 Ocak’ta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BAE’nin turizm merkezi Dubai’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı aktarılmıştı.

Kar 10 santimetreyi aştı: Araçlar yolda kaldı, iterek kurtarmaya çalıştılarTekirdağ’ın Malkara ilçesinde lapa lapa yağan kar sonrası kayak pistine dönen yolda sürücülere zor anlar yaşattı. 10 santimetreyi aşan karla kaplı zeminde yokuşu çıkamayan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak aşk iddiası kanlı bitti! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Yasak aşk iddiası kanlı bitti! Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

POMEM sınav yerleri, giriş belgesi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman?

POMEM sınav yerleri, giriş belgesi belli oldu mu? 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet