Danimarka, 'Cluster-5' virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu

Danimarka Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan ve Devlet Serum Enstitüsünün raporunun yer aldığı basın açıklamasına göre, Cluster-5 adlı virüs 15 Eylül’den bu yana ülkede görülmedi.
Açıklamada, Devlet Serum Enstitüsünün Cluster-5 adlı virüsün muhtemelen öldüğü yönünde tahminde bulunduğuna vurgu yapıldı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım’da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen Kovid-19 aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.
Paşinyan'ın istifasını isteyenler caddelere çıktı! Dehşet anları...Resmi açıklamalarla uyutulan işgalci Ermenilere taşınmaları için son dakikada bir gün süre verildi, geri sayım sürerken bu kez başka bir itiraf yapıldı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan artçı şoklarla sarsılırken, Paşinyan'ın istifasını isteyenler bugün Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşandı.