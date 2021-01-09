Danimarka dünyayı kırmızıya boyadı

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, koronavirüsün ciddi bir şekilde hızla bulaşması nedeniyle tüm dünya ülkelerini kırmızıya boyadıklarını ve iş adamları da dahil çok zaruri olmadığı sürece ülke dışına çıkılmaması çağrısında bulundu. Almanya ile karadan sınırda, alışveriş yapılmasının bir süre için askıya alınmasını isteyen Kofod, mutasyona uğramış virüsün Danimarka’ya getirilmemesinin önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı, bundan böyle Danimarka’ya uçakla geleceklerin son 24 saat önce yapılmış negatif koronavirüs testini göstermeleri gerektiğini ve bunun sorumluluğunun havayolları şirketlerine ait olduğunu söyledi. Danimarka’ya okumaya ya da çocuk bakıcılığı için gelmenin artık geçerli bir neden olmadığına vurgu yapan Kofod, yurt dışında bulunan Danimarkalıların bulundukları ülkede korona bulaşmışsa uçakla geri dönemeyeceklerini vurguladı.