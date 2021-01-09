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09.01.2021 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka dünyayı kırmızıya boyadı

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, koronavirüsün ciddi bir şekilde hızla bulaşması nedeniyle tüm dünya ülkelerini kırmızıya boyadıklarını ve iş adamları da dahil çok zaruri olmadığı sürece ülke dışına çıkılmaması çağrısında bulundu.

Danimarka dünyayı kırmızıya boyadı
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, koronavirüsün ciddi bir şekilde hızla bulaşması nedeniyle tüm dünya ülkelerini kırmızıya boyadıklarını ve iş adamları da dahil çok zaruri olmadığı sürece ülke dışına çıkılmaması çağrısında bulundu. Almanya ile karadan sınırda, alışveriş yapılmasının bir süre için askıya alınmasını isteyen Kofod, mutasyona uğramış virüsün Danimarka’ya getirilmemesinin önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı, bundan böyle Danimarka’ya uçakla geleceklerin son 24 saat önce yapılmış negatif koronavirüs testini göstermeleri gerektiğini ve bunun sorumluluğunun havayolları şirketlerine ait olduğunu söyledi. Danimarka’ya okumaya ya da çocuk bakıcılığı için gelmenin artık geçerli bir neden olmadığına vurgu yapan Kofod, yurt dışında bulunan Danimarkalıların bulundukları ülkede korona bulaşmışsa uçakla geri dönemeyeceklerini vurguladı. 

    Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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