Danimarka kısmen açılıyor

Hafta içinde kreş, anaokulu ve ilkokulların bir kısmında eğitime yeniden başlanırken, pazartesi gününden itibaren de mahkeme ve küçük işletmelerin yeniden hizmete alınmasına izin verilecek. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile parlamentodaki diğer siyasi partilerin liderleri arasında, önceki gece geç saatlere kadar yapılan görüşmeler sonucunda “daha fazla açılma adımı” geldi. Buna göre mahkemeler, kuaförler, diş doktorları, araştırma merkezleri gibi yerler, 20 Nisan pazartesi itibariyle açılacak.



Ülkede 11 Mart’ta başlatılan önlemler sonrasında koronavirüsün kontrol altına alındığı belirtilirken, geçtiğimiz çarşamba günü itibariyle ülke genelinde anaokulları, 5.sınıfa kadar eğitim veren okullar, yuvalar ve kreşler “getirilen kurallara uymak şartıyla” açılmıştı. Bu çerçevede okul içinde sosyal mesafenin korunması, velilerin çocukları okulun dışında bırakması, ders saatlerinin azaltılması gibi kurallar getirilmişti. Aralarında kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmelerin yanı sıra mahkemelerin de olduğu pek çok yer, 20 Nisan Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete başlayacak. Bununla birlikte yüksekokullar, orta öğretim okulları, AVM’ler, restoranlar, kafeler, spor salonları gibi yerlerin ise 10 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi. Son verilere göre ülkede vaka sayısı 7074 olurken, 321 kişi de hayatını kaybetti.



