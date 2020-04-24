Danimarka Prensi berbere giderse

Sarayın Facebook sayfasından 2 kare fotoğraf paylaşan Frederik, fotoğrafların altına “Bugün berbere giden tek ben değilim. Uzun bir kapanma dönemin ardından yeniden berberler ile diğer işletmeler ve dükkânların açılması şans. Hepimizden çok şey beklenen bir periyotta düzenlemelere hazır vaziyette tekerlekleri yürütmeye başlayan herkese teşekkür ederim” notunu yazdı.