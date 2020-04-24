24.04.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Danimarka Prensi berbere giderse
Danimarka tahtının varisi veliaht Prens Frederik’in Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan berberlerin geçen pazartesi günü açılmasıyla birlikte saçlarını kestirmesi gündem oldu.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Sarayın Facebook sayfasından 2 kare fotoğraf paylaşan Frederik, fotoğrafların altına “Bugün berbere giden tek ben değilim. Uzun bir kapanma dönemin ardından yeniden berberler ile diğer işletmeler ve dükkânların açılması şans. Hepimizden çok şey beklenen bir periyotta düzenlemelere hazır vaziyette tekerlekleri yürütmeye başlayan herkese teşekkür ederim” notunu yazdı.