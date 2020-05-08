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08.05.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka tamamen açılıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen dün akşam düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mart’tan beri kapalı olan orta okullar, restoranlar, kafeler, dükkanlar ile AVM’lerin açılacağını ve açık havada sportif faaliyetlerin başlayacağını açıkladı.

Danimarka tamamen açılıyor
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

 

Parlamentoda bulunan siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonunda mutabık kalındığına işaret eden Başbakan Frederiksen, restoranlar, kafeler, orta okullar, yatılı okullar, profesyonel spor faaliyetleri, kilise ve inanç toplumları ile içinde araçla gezilebilen hayvanat bahçelerinin ise 18 Mayıs’tan itibaren açılacağını bildirdi. Sınırları açmanın halen erken olduğunu kaydeden Frederiksen, komşu ülkelerle bilgi alışverişi içinde olduklarını kaydetti. Ülkede, 10 kişiden fazla bir araya gelinmemesi yasağının bir ay daha devam edeceğini belirten Frederiksen, salgının kontrol altında olduğunu söyledi. Danimarka’da 10 bin 83 vaka görülürken, 514 can kaybı yaşandı.

Adana'da narkotik uygulamasına helikopter desteğiAdana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
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