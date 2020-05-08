Danimarka tamamen açılıyor

Parlamentoda bulunan siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonunda mutabık kalındığına işaret eden Başbakan Frederiksen, restoranlar, kafeler, orta okullar, yatılı okullar, profesyonel spor faaliyetleri, kilise ve inanç toplumları ile içinde araçla gezilebilen hayvanat bahçelerinin ise 18 Mayıs’tan itibaren açılacağını bildirdi. Sınırları açmanın halen erken olduğunu kaydeden Frederiksen, komşu ülkelerle bilgi alışverişi içinde olduklarını kaydetti. Ülkede, 10 kişiden fazla bir araya gelinmemesi yasağının bir ay daha devam edeceğini belirten Frederiksen, salgının kontrol altında olduğunu söyledi. Danimarka’da 10 bin 83 vaka görülürken, 514 can kaybı yaşandı.