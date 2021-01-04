04.01.2021 - 07:00 |
Danimarka’da bir Türk öldürüldü
Danimarka’nın Hilleröd Kenti Hastanesi’ne önceki akşam gelen içinde 4 kişinin bulunduğu arabada ölen kişinin Türk olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden 38 yaşındaki Türk’ün Konya Kululu Cem Kaplan olduğu bildirildi. Arabada yaralı olarak bulunan 21 yaşındaki bir başka gencin ise ameliyata alındığı belirtildi.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Çete ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen Cem Kaplan’ın kardeşi, Facebook profiline abisinin üzerinde gözyaşı emojisi bulunan fotoğrafını paylaşarak olayı duyurdu. Cem Kaplan’ın daha önce “Bandidos” adındaki çeteyle ilişkisi olduğu, ardından NNV adlı sokak çetesiyle bağlantısının bulunduğu öne sürüldü. l