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04.01.2021 - 07:00 |

Danimarka’da bir Türk öldürüldü

Danimarka’nın Hilleröd Kenti Hastanesi’ne önceki akşam gelen içinde 4 kişinin bulunduğu arabada ölen kişinin Türk olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden 38 yaşındaki Türk’ün Konya Kululu Cem Kaplan olduğu bildirildi.  Arabada yaralı olarak bulunan 21 yaşındaki bir başka gencin ise ameliyata alındığı belirtildi.

Danimarka’da bir Türk öldürüldü
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

 

Çete ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü öne sürülen Cem Kaplan’ın kardeşi, Facebook profiline abisinin üzerinde gözyaşı emojisi bulunan fotoğrafını paylaşarak olayı duyurdu. Cem Kaplan’ın daha önce “Bandidos” adındaki çeteyle  ilişkisi olduğu, ardından NNV adlı sokak çetesiyle bağlantısının bulunduğu öne sürüldü. l 

Peribacası benzeri doğal oluşumların üzerine yazılan yazılar tepki çekiyorKayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerine yazılan yazılara mahalle muhtarı tepki gösterdi.
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