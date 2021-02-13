Danimarka’da büyük terör operasyonu

Danimarka Gizli Servisi (PET) tarafından Holbaek kentinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan 7 kişi dışında önceki gün gözaltına alınan 6 kişi de çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Almanya’da yakalanan Suriye uyruklu bir kişinin Danimarka’da bulunan iki kardeşinin de tutuklananlar arasında olduğu öne sürülen operasyonda, patlayıcı maddeler, pompalı tüfek, dürbünlü av tüfeği gibi çeşitli türde silahların ele geçirildiği belirtildi. PET şefi Flemming Drejer düzenlediği basın toplantısında, 14 kişinin yakalanmasıyla Danimarka ya da Almanya’da bir terör eylemini engellediklerini söyledi. Operasyonlardda terör örgütü DAEŞ’in bayrağı ele geçirilirken, Danimarka’nın halen ciddi terör tehdidi altında bulunduğu ifade edildi.