MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Danimarka’da çiftçiler ‘vizon’ eylemi yaptı
ABONE OL
23.11.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka’da çiftçiler ‘vizon’ eylemi yaptı

Danimarka’da Kopenhag ve Aarhus şehir meydanlarına traktörleriyle gelen çiftçiler, hükümetin anayasaya aykırı olarak kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonu itlaf etme kararını protesto etti.

Danimarka’da çiftçiler ‘vizon’ eylemi yaptı
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Bazı vizonlarda yeni tip koronavirüsün görülmesi üzerine ülkedeki milyonlarca hayvan itlaf edilmişti. “Taşranın Başkaldırısı” adlı halk hareketi tarafından iki şehirde eş zamanlı düzenlenen gösteriye yaklaşık 850 traktörün kayıt yaptırdığı bildirildi. Göstericiler, Başbakan Mette Frederiksen’in de sorumluluğu üstüne alarak istifa etmesini istedi.

Fransa’ya da sıçradı

Öte yandan Fransa’da ilk defa vizonlarda Kovid-19’a rastlandığı bildirildi. Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi. Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiği, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Salgında korkutan artış sürüyor! Bakan Koca 'asırlardır değişmedi' diyerek duyurdu

Son dakika: Salgında korkutan artış sürüyor! Bakan Koca 'asırlardır değişmedi' diyerek duyurdu

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

'Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin çıkarını korumak hakkımız'

'Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin çıkarını korumak hakkımız'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet