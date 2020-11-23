Danimarka’da çiftçiler ‘vizon’ eylemi yaptı

Bazı vizonlarda yeni tip koronavirüsün görülmesi üzerine ülkedeki milyonlarca hayvan itlaf edilmişti. “Taşranın Başkaldırısı” adlı halk hareketi tarafından iki şehirde eş zamanlı düzenlenen gösteriye yaklaşık 850 traktörün kayıt yaptırdığı bildirildi. Göstericiler, Başbakan Mette Frederiksen’in de sorumluluğu üstüne alarak istifa etmesini istedi.

Fransa’ya da sıçradı

Öte yandan Fransa’da ilk defa vizonlarda Kovid-19’a rastlandığı bildirildi. Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi. Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiği, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.