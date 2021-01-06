Danimarka’da ek tedbirler

Başbakan Frederiksen, 17 Ocak’a kadar herkesin tüm randevularını iptal etmesini isterken, yarın itibarıyla daha önce 10 olan toplanma sayısının, evlerde ve kamu alanlarında 5‘e düşürüldüğünü ve sosyal mesafenin her yerde 2 metreye çıkarıldığını belirtti.



Pandemide 5. seviye



Danimarka’nın pandemide en üst seviye olan 5. seviyeye geldiğine vurgu yapan Frederiksen, “Müdahele etmezsek daha fazla insan ölecek. Sağlık kurumları daha büyük baskı altına girecek. Maalesef daha önce 17 Ocak’a kadar olan kısıtlamaları da uzatmak zorunda kalabiliriz” dedi.

Frederiksen ayrıca, ülke ekonomisinin devam etmesi için çalışmak zorunda olanların çocuklarının bakımı nedeniyle yuvalarla kreşlerin açık olacağının altını çizerken, buralarda çalışan pedagogların bir an önce koronavirüs aşısı olmaları için öncelik tanınacağını bildirdi.