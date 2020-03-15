MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Danimarka’da ilk ölüm gerçekleşti
ABONE OL
15.03.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka’da ilk ölüm gerçekleşti

Danimarka’da dün koronavirüs yüzünden ilk ölüm gerçekleşti. Başkent Kopenhag’da 81 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Danimarka’da ilk ölüm gerçekleşti
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Hayatını kaybeden adamla temas halinde olan hastane personelinin bir süre evlerinde karantinada kalacakları belirtildi. 

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika...21 bin umreciye sıkı takip! Uyarı geldi

Son dakika...21 bin umreciye sıkı takip! Uyarı geldi

İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

Sıradaki Haber