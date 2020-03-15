15.03.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Danimarka’da ilk ölüm gerçekleşti
Danimarka’da dün koronavirüs yüzünden ilk ölüm gerçekleşti. Başkent Kopenhag’da 81 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Hayatını kaybeden adamla temas halinde olan hastane personelinin bir süre evlerinde karantinada kalacakları belirtildi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.