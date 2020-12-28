Danimarka’da Kovid-19 aşısının koordinasyonu ondan sorulacak

Sosyal ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Temyiz Kurulu’nda, baş danışman ve bölüm sorumlusu olarak görev yaparken, Sağlık Bakanlığı’na getirilen başarılı Türk kadını Benli’nin böyle önemli bir göreve getirilmesi, Türkler arasında memnuniyet yarattı. Siyasal Bilgiler mezunu olan Danimarka doğumlu Benli, Kovid-19 aşısının ülke genelinde koordineli bir şekilde dağıtılması ve aşının uygulanmasını sağlayacak kurulu yönetecek. Benli, aşıyla ilgili Ulusal Serum Enstitüsü, Sağlık Kurumu, bölge ve belediyeler, Tabipler Birliği, Sağlık Veri Kurumları gibi kurumlarla koordinasyondan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.