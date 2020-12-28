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28.12.2020 - 07:00 |

Danimarka’da Kovid-19 aşısının koordinasyonu ondan sorulacak

Danimarka’da Kovid-19 aşısına ilişkin çalışmalar başlarken, bu amaçla Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Genel Koordinasyon Birimi’nin başına Sibel Benli adında bir Türk getirildi.

Danimarka’da Kovid-19 aşısının koordinasyonu ondan sorulacak
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

 

Sosyal ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Temyiz Kurulu’nda, baş danışman ve bölüm sorumlusu olarak görev yaparken, Sağlık Bakanlığı’na getirilen başarılı Türk kadını Benli’nin böyle önemli bir göreve getirilmesi, Türkler arasında memnuniyet yarattı. Siyasal Bilgiler mezunu olan Danimarka doğumlu Benli, Kovid-19 aşısının ülke genelinde koordineli bir şekilde dağıtılması ve aşının uygulanmasını sağlayacak kurulu yönetecek. Benli, aşıyla ilgili Ulusal Serum Enstitüsü, Sağlık Kurumu, bölge ve belediyeler, Tabipler Birliği, Sağlık Veri Kurumları gibi kurumlarla koordinasyondan kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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