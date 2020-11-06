Frederiksen, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, vizon Ã§iftliklerinde mutasyona uÄŸrayan yeni tip koronavirÃ¼sten (Kovid-19) tÃ¼reyen "Cluster-5 Ä±rkÄ±" tespit edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.Â

VirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek istediklerini aktaran Frederiksen, bu nedenle vizon Ã§iftliklerinin yoÄŸunlukla bulunduÄŸu Kuzey Jylland bÃ¶lgesinde Frederikshavn, Vesthimmerland, BrÃ¶nderslev, Thisted, Jammerbugt, HjÃ¶rring ve LaesÃ¶ belediyelerine giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Frederiksen, Kovid-19'un vizonlarda mutasyona uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n Danimarkaâ€™nÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸunu kaydetti.Â

Antikor tedavisinin mutasyona uÄŸrayan ve "Cluster-5 Ä±rkÄ±" olarak adlandÄ±ran virÃ¼se etki etmediÄŸini sÃ¶yleyen Frederiksen, bu yÃ¼zden Kovid-19 aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tehlike altÄ±nda olduÄŸunu ve bulunacak aÅŸÄ±larÄ±n mutasyona uÄŸrayan virÃ¼se karÅŸÄ± etkili olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

Frederiksen, durumun Ã§ok ciddi olduÄŸunu belirterek, "Åžimdi yeni gÃ¶revimiz mutasyona uÄŸrayan ve biz insanlara da bulaÅŸan salgÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmak. Bu yÃ¼zden Kuzey Jyllandâ€™de 7 belediyede vatandaÅŸlara yÃ¶nelik bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getirdik." dedi.

Buna gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 280 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 7 belediyeye, kritik iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸanlar hariÃ§, giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±lamayacak.Â

7 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren belediyelerde paket hizmeti veren restoranlar dÄ±ÅŸÄ±nda kalanlar kapatÄ±lacak.Â

YÃ¼zme havuzlarÄ± ve spor salonlarÄ± kapatÄ±lÄ±rken, profesyonel spor mÃ¼sabakalarÄ± ise seyircisiz yapÄ±lacak.Â

SÃ¶z konusu belediyelerde temel eÄŸitimde 5-8'inci sÄ±nÄ±flar hariÃ§, ortaokul ve liselerde dijital ve uzaktan eÄŸitim yapÄ±lacak.Â

KÄ±sÄ±tlamalar 3 AralÄ±k'a kadar sÃ¼recek.