24.10.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Danimarka’da yeni önlemler
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, son haftalarda hızla yükselen Kovid 19 vakalarına karşı yeni önlemler alındığını açıkladı.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Yeni getirilen kısıtlamalar, 50 kişilik toplanma sayısını 10 kişiye düşürürken, maske takma alanları da genişliyor. Önlemler şöyle:
- 29 Ekim’den itibaren süpermarketlerde, AVM’lerde, sinemalarda, hastanelerde, kültür merkezleri ve gençlik eğitim kurumlarında maske takmak zorunlu olacak.
- Pazartesiden itibaren saat 22:00’den sonra alkol satışı yasak olacak.
- Açık alanlarda cenaze törenlerine katılım sayısı 200 kişiden 50 kişiye düşürüldü.
- Özel sektör ve kamu kuruluşları evden çalışmaya öncelik verecek.