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30.05.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka’dan Türkiye’yi ilgilendiren karar...

Danimarkan Başbakanı Mette Frederiksen, 15 Haziran’dan itibaren Almanya, Norveç ve İzlanda’dan gelecek turistlere izin verileceğini, sınır komşusu İsveç’in ise bir süre daha beklemesi gerektiğini açıkladı.

Danimarka’dan Türkiye’yi ilgilendiren karar...
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Başbakan Frederiksen, 31 Ağustos’a kadar bunlar dışında kalan ülkelere gidilmemesi uyarısında bulunurken, Danimarka’nın sınırlarını kademe kademe açacağını, ikinci aşamada İsveç, Finlandiya ve diğer Schengen ülkelerinin yanı sıra İngiltere’ye izin verileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da, aynı toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tavsiyelere uymayarak örneğin, Türkiye ya da İsveç gibi ülkelere gidenlerin, Danimarka’ya dönüşte 14 gün evlerinde karantinada kalmaları gerektiğini söyledi. Frederiksen ile Kofod’un bu açıklamaları sonrası, gurbetçilerin izinlerini Türkiye’de geçirebilme şansı azalmış oldu.

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