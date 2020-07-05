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05.07.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka’nın sembolüne ‘Irkçı Balık’ yazıldı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan ve ülkenin sembolü olarak görülen dünyaca ünlü “Deniz Kızı” heykeli saldırıya uğradı.

Danimarka’nın sembolüne ‘Irkçı Balık’ yazıldı
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Heykelin üstünde durduğu taşa siyah boya ile “Irkçı Balık” yazılırken, heykelin göğüs kısımlarına çıkartmalar yapıştırıldı. Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden Ekstra Bladet’in Kopenhag Polisini arayarak, ‘deniz kızının boyalı saldırıya uğradığını’ söylemesi üzerine olaydan haberdar olan polis, konuyla ilgili olarak herhangi bir ihbarın gelmediğini, bu nedenle kendilerini arayan gazetenin atik davrandığını belirtti.

Olayın ABD’de polis şiddetinden hayatını kaybeden siyahi George Floyd olayından sonra, dünya genelinde yapılan protesto gösterileri ile ırkçı heykellerin yıkılmasıyla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde de duruluyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden her yıl binlerce turistin gelerek ziyaret ettiği ülkenin en ünlü turizm objesi olan heykelin, daha önce de kafası ile kolu testereyle kesilmiş ve üstüne defalarca boyalar atılmıştı.

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