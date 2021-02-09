Darbe karşıtlarına sert müdahale

Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet yetkililerinin gözaltına alınması sonrası başlayan sivil itaatsizlik eylemlerine ek olarak hafta sonu boyunca süren gösteriler genişleyerek devam ediyor. Ülke askeri darbe sonrası 2007’den bu yana en büyük protestolara sahne oluyor.

Myanmar’da askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler, polisin tazyikli suyla müdahalesine maruz kaldı. Polisin müdahalesi sonucu bazı vatandaşların yaralandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, ülkenin en kalabalık kenti Yangon, başkent Nepido ve çok sayıda şehirde sabah saatlerinden bu yana süren protestolarda on binlerce kişi, darbe karşıtı sloganlar atarken görüldü. Gösterilere katılan çok sayıda öğrenci, işçi ve Budist rahip, darbeden önce iktidarda olan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisini temsil eden kırmızı bayraklar taşıyarak cunta yönetimini protesto etti. Protestocular, gözaltında tutulan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii, Devlet Başkanı Win Myint ve üst düzey hükümet yetkililerinin bırakılmasını talep etti. 2007’deki Budist rahiplerin askeri rejime karşı ayaklandıkları Safran Devrimi’nden bu yana en büyük olarak nitelendirilen protestolara dün hemşireler ve Budist rahipler de katıldı.

Eylemler yayıldı

Myanmar’ın çeşitli illerinde 6 Şubat’ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı. Yasaklara rağmen internet üzerinden örgütlenen darbe karşıtları, önceki gün Yangon kentinde 2007’den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü. Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland’daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat’ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

‘Özgür ve adil seçim için darbe yaptık’

Myanmar’da hükümeti deviren Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, darbeden bir hafta sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Ülke çapında darbeye karşı protesto gösterileri düzenlenirken, cunta lideri, ulusa sesleniş konuşmasında, kasımdaki seçimi kazanan devrik lider

Aung San Suu Çii’yi anmadı. Hlaing, yönetime el koymalarını serbest ve adil seçim kampanyasına izin verilmemesi ve yetkililerin görevlerini yerine getirmemesiyle açıkladı. Cunta lideri, seçim düzenleneceğini ve yönetimin sandıktan zaferle çıkana devredileceğini söyledi. OHAL’in bir yıl devam edeceğini belirten Genelkurmay Başkanı, darbe karşıtı gösterilere izin vermeyeceklerini söyledi.

Eylemciler, bölgede otoriterliğe karşı meydan okuma sembolü haline gelen, ‘Açlık Oyunları’ romanındaki üç parmak işaretini kullanıyor.