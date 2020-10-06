06.10.2020 - 07:00 |
‘Dayı bu evliliği engelle’
İngiliz Prens Harry ile 2018’de evlendiği ABD’li oyuncu Meghan Markle, yılbaşında İngiltere kraliyetinden ayrıldı.
Bir çocuk sahibi çiftin ABD’ye yerleşmesiyle sırlar döküldü! Kraliyet tarihçisi Robert Lacey, Harry’nin ağabeyi Prens William’ın, 2018’de kardeşinin Meghan ile evliliğini engellemek için dayısına başvurduğunu açıkladı. Dayı Charles Spencer’ın da evliliği engellemeye çalışması Harry’yi sinirlendirdi. Lacey’e göre, ağabeyin evliliği engellemek için araya tüm yakınlarını sokması iki kardeşin arasını bozdu. Harry ile William’ın annesi Diana 1997’de şüpheli bir trafik kazasında ölmüştü.
Kırgızistan'da ortalık karıştıKırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale ettiDün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.