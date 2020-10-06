‘Dayı bu evliliği engelle’

Bir çocuk sahibi çiftin ABD’ye yerleşmesiyle sırlar döküldü! Kraliyet tarihçisi Robert Lacey, Harry’nin ağabeyi Prens William’ın, 2018’de kardeşinin Meghan ile evliliğini engellemek için dayısına başvurduğunu açıkladı. Dayı Charles Spencer’ın da evliliği engellemeye çalışması Harry’yi sinirlendirdi. Lacey’e göre, ağabeyin evliliği engellemek için araya tüm yakınlarını sokması iki kardeşin arasını bozdu. Harry ile William’ın annesi Diana 1997’de şüpheli bir trafik kazasında ölmüştü.