Defne Samyeli’nden ‘Beni Ağlatma’ kitabına suç duyurusu: Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı

Spiker ve sunucu Defne Samyeli, ‘Beni Ağlatma’ isimli kitabında kendisi ile ilişki yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Defne Samyeli’nin avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Mustafa Sandal’ın ‘Beni Ağlatma’ isimli kitabın yazarı olduğu belirtilerek, şikâyetçi Defne Samyeli hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak onur şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı anlatıldı.



‘Beni terk etti’

Dilekçede, kitabın 163. sayfasında “Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye’nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla ‘onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi’ söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti…” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.



‘Hayal ürünü ifadeler’



Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı belirtilen dilekçede, “Kitapta yer alan gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler sebebiyle müvekkil kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulmuş, ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kalmıştır” denildi.



‘Edebi karşılığı yok’



Mustafa Sandal’ın televizyonda yaptığı açıklamasında “Kadınları onore ederek anıyorum…kitapta yazdıklarımdan pişman değilim..” gibi kullandığı sözlerinin Defne Samyeli ve kitabında yazdığı diğer kadınlara yapılmış hakaret olduğu belirtilen dilekçede, “Şüpheli kendisini nasıl bir konumda görüyor ki kitabında yazdığı yalanların kadınları onore ettiğini düşünebiliyor ve bundan pişmanlık duymuyor. Mustafa Sandal kendisinin gündemde kalması ve hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına müvekkile yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır. Müvekkili kullanarak kitabının reklamını yapmıştır.”