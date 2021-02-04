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04.02.2021 - 22:30 | | AA

Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında ifade vermesini istiyor

ABD'de Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda yargılanacak önceki Başkan Donald Trump'ın yemin altında ifade vermesi için resmi çağrı yaptı.

Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında ifade vermesini istiyor

 

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle gelecek hafta Senatoda yargılanacak Trump'la ilgili süreç devam ediyor. 

Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski başkanın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yaptı. 

Trump'ın avukatlarının müvekkilleri hakkındaki iddiaları reddetmesinin ardından mektup kaleme alan Demokrat savcıların lideri Jamie Raskin, mektupta, "Söz konusu gerçekleri reddediyorsanız Senatodaki azil yargılaması sırasında ya da öncesinde yemin altında (Trump'a ait) ifadeyi sunmaya sizi davet ediyorum." ifadesini kullandı. 

Eski Başkan Trump daha önceki açıklamalarında Senatoda ifade vermeyi kabul etmeyeceğini söylemişti. 

Trump, Senatodaki yargılaması öncesinde Demokratlar tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Ocak'taki Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlanmış, Trump'ın avukatları ise iddiaları reddetmişti. 

SENATODAKİ AZİL YARGILAMA TAKVİMİ

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. 

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu. 

Schumer'in açıkladığı takvime göre Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a kadar, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak. 

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat'a kadar sunmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek. 

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına çok düşük ihtimal olarak bakılıyor.

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