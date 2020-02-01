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01.02.2020 - 07:00 |

Demokratların hesabı tutmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil davasında, Demokratların tanık dinlenmesi yönündeki çabaları sonuç vermedi.

Demokratların hesabı tutmadı

Demokratlar, 4 Cumhuriyetçi’nin desteğine ihtiyaç duyarken, bu desteği verebilecek isimler geri adım attı. Böylece Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Trump’a karşı ifade verme şansı da kalmadı. Bolton’ın söyleyeceklerinin, azil davasının gidişatını değiştirebileceği ifade ediliyordu.

Demokrat savcı vekiller, ısrarla Bolton’ın mahkemeye tanık olarak çağrılıp dinlenmesi gerektiğini savunurken, Trump’ın avukatları ise bunun gereksiz, Bolton’ın ifadesinin de “güvenilmez” olduğunu ileri sürdü.Senato’daki yargılama sürecinde Trump’a yönelik azil maddelerinin en kısa zamanda oylanması öngörülüyor. Mevcut tabloya göre Trump’ın rahatça Senato’daki yargılamadan aklanarak çıkması bekleniyor. Trump’a “görevini kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin işleyişini engellemek” suçlamaları yöneltilmişti.

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