Dendias: Bu görüşmeler önemli bir başlangıç

Euronews’a konuşan Dendias, “İstikşafi, keşif görüşmeleri, müzakere etmek anlamına gelmez. Bunlar, gerçek müzakerelere başlamak için referans koşullarının tanımlandığı büyükelçilik düzeyindeki görüşmelerdir diye de tanımlayabiliriz. Bu noktadan nereye doğru gideceğimizi birlikte göreceğiz” ifadesini kullandı. Karasularının genişletilmesinin ülkelerin kendi egemenlik hakkı olduğunu, Yunanistan’ın da (Ege’de) bu egemenlik hakkını uygun zaman geldiğinde kullanacağını öne süren Dendias, “Bu bağlamda ya da başka bir konuda Türkiye dahil hiçbir ülkeyle müzakere etmeyecektir” açıklaması yaptı.

Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkiler kurmak istediğini kaydeden Dendias, “Biz Türkiye’yi hiçbir konuda dışlamak istemiyoruz... Aksine biz Türkiye ile her alanda birlikte hareket etmek istiyoruz” dedi.