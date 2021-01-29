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29.01.2021 - 07:00 |

Dendias: Bu görüşmeler önemli bir başlangıç

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’da yapılan istikşafi görüşmelerin yeni turunun önemli bir adım olduğunu belirtirken, “Bu süreci geliştirebileceğimizi umuyorum” dedi.

Dendias: Bu görüşmeler önemli bir başlangıç

 

Euronews’a konuşan Dendias, “İstikşafi, keşif görüşmeleri, müzakere etmek anlamına gelmez. Bunlar, gerçek müzakerelere başlamak için referans koşullarının tanımlandığı büyükelçilik düzeyindeki görüşmelerdir diye de tanımlayabiliriz. Bu noktadan nereye doğru gideceğimizi birlikte göreceğiz” ifadesini kullandı. Karasularının genişletilmesinin ülkelerin kendi egemenlik hakkı olduğunu, Yunanistan’ın da (Ege’de) bu egemenlik hakkını uygun zaman geldiğinde kullanacağını öne süren Dendias, “Bu bağlamda ya da başka bir konuda Türkiye dahil hiçbir ülkeyle müzakere etmeyecektir” açıklaması yaptı.

Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkiler kurmak istediğini kaydeden Dendias, “Biz Türkiye’yi hiçbir konuda dışlamak istemiyoruz... Aksine biz Türkiye ile her alanda birlikte hareket etmek istiyoruz” dedi.

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