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03.11.2020 - 07:00 |

Deneyimli gazeteci Fisk hayatını kaybetti

Ortadoğu uzmanı, deneyimli gazeteci Robert Fisk, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Deneyimli gazeteci Fisk hayatını kaybetti

“New York Times” gazetesince 2005’te “Britanya’nın muhtemelen en meşhur dış haberler muhabiri” olarak tanımlanan Fisk, “The Independent” için yazmaya devam ediyordu. Fisk, aralarında Lübnan iç savaşı, İran Devrimi, İran-Irak Savaşı, Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından işgali, Irak’ın Kuveyt’i işgali ve Suriye iç savaşının da olduğu çok sayıda kritik olayı yerinde izledi. Çok iyi derecede Arapça konuşan Fisk, El Kaide’nin eski lideri Usame Bin Ladin ile mülakat yapan az sayıdaki Batılı gazeteciden biriydi.

 

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