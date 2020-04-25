Denizaltıda partiye tepki

“HMS Trenchant” denizaltısı, iki ay denizde kaldıktan sonra Devonport Deniz Üssü’ne yanaşırken, denizaltı komutanı, mürettebata gemiden ayrılmadan önce müzikli mangal partisi düzenledi. Bunun üzerine İngiltere’de salgın yüzünden yakınları ölenler, sosyal medyaya sızan parti görüntüleri sonrasında olaya tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 150 mürettebattan 2 hafta evde sosyal izolasyon yapmaları istendi.