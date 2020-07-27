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27.07.2020 - 07:00 |

Depp’e kafes dövüşü teklifi

Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan Johnny Depp’in iddialarını reddeden Elon Musk’ın Depp’e kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

Depp’e kafes dövüşü teklifi

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, Musk-Depp ile gerilimine dair yaptığı açıklamalarda “Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin” ifadelerini kullandı. 57 yaşındaki Hollywood yıldızı The Sun’ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers’a açtığı davada verdiği ifadede Heard ile henüz boşanmadan önce Elon Musk’ın Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etmişti. İddiaları birçok kez yalanlayan Musk yeni röportajında, “Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan” dedi. Amber Heard, 2017’de boşandığı eski eşi Depp’i evlilikleri süresince kendisine şiddet uygulamakla suçluyor.

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