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25.02.2020 - 17:49 | | DHA

Derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı

Rusya'da öğrenciler tarafından kaydedilen görüntüler, öğretmenin işini kaybetmesiyle sonuçlandı.

Derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı

Görüntüler, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde 12 Şubat’ta çekildi.

Teknoloji öğretmeni, sınıfa alkollü bir şekilde girdi. Oturduğu masanın üzerinde öğrencilere bir şeyler söyleyen öğretmen, dengesini kaybederek sırt üstü masadan düşerek uyumaya başladı.

Yerel medyaya konuşan okul müdürü Zulfiya Gilyazova, "2017 yılından bu yana görev yapıyordu. Öğrenciler de kendisini çok seviyordu. Olaydan sonra bize hasta olduğunu söylemişti. Belki de ailevi problemleri vardı, bize açıklamadı. Daha önce onu böyle görmemiştik" dedi.

Daha sonra yapılan incelemede, öğretmenin alkollü olduğu anlaşıldı ve görevden alındı.

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