Devasa timsah Florida'daki golf sahasına girdi

ABD'nin Florida eyaletinin sakinleri aligator, krokodil ve sürünüp emekleyen ürpertici şeyleri görmeye çoğu kişiden daha alışkın. Fakat Naples'taki golf sahasının yeşillikleri arasında yavaşça yürüyen devasa bir aligator, en hayatından bezmiş Floridalıları bile şoke etti.

"BU CANAVAR GERÇEK!"

WINK News'ta meteorolog olan Matt Devitt "DEVASA FLORİDA ALİGATORU! Evet, bu canavar gerçek" dedi.

Çarşamba günü internette yayımlanan videodaki aligator, Valencia Golf and Country Club'da görüldü. Yeşillik boyunca 18 delikli sahanın 17. deliğinin yanındaki bir gölete doğru paytak adımlarla ilerledi.

Birçok kişi devasa hayvanın photoshoplandığını düşünüyordu ancak görüntüler paylaşılınca yaratığın gerçek olduğu kanıtlandı.

Florida'da hem krokodiller hem de aligatorlar yaşıyor, Everglades dünyada bu iki türün de yaşadığı tek yer. Eyalette sayısı yalnızca bin 500 civarında olan krokodiller çok daha nadir görülüyor ve tehdit altındaki tür sınıfında.

Daha uzun ve daha sivri burunları var ve ağızları kapalıyken de dişlerini gösteriyorlar. Aligatorlarınsa daha kısa ve daha yuvarlak burunları var ve ağızları kapalıyken dişleri görülmüyor.

Krokodiller ayrıca tipik olarak daha açık renktedir, bronz ve kahverengi tonlarındadır; aligatorlarsa daha koyudur ve griyle siyah tonları daha çok görülür.

30-50 YIL YAŞIYOR

Krokodiller, ortalama 70-100 yıl hayat süresiyle çok daha uzun yaşarken, aligatorlar ortalama olarak yalnızca 30-50 yıl yaşarlar.

Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na göre Florida'da tahminen 1,3 milyon aligator yaşıyor fakat eyalette 2010'dan bu yana aligatorlarla bağlantılı yalnızca 5 ölüm bildirildi, 1948-2019 arasındaki 71 yıldaysa bu sayı sadece 25'ti.

Mayıs'ta Kiawah Adası'ndaki evinin yakınlarındaki Cynthia Covert'ı bir aligator suyun altına çekince, 58 yaşındaki Güney Karolinalı kadın boğularak hayatını kaybetmişti.

Florida'daki son ölümlü vaka Haziran 2018'de gerçekleşmişti. 47 yaşındaki Shizuka Matsuki, Fort Lauderdale'ın güneydoğusundaki Davie'de boyu üç buçuk metreyi aşan bir aligator tarafından öldürülmüştü.

Kaynak: Independent Türkçe