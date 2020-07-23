Devler arasında konsolosluk krizi!

ABD ve Çin arasındaki gerilim devam ederken, dün yaşanan gelişmelerle olay farklı bir boyuta taşındı. ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunda belgelerin yakıldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de yayınlandı. Salı günü Çin’in Houston konsolosluğunun yakınlarında oturanlar binanın bahçesinden dumanlar yükseldiğini görmüş ve polise haber vermişti. Videolarda çöp kutularında resmi evrak olduğu tahmin edilen kağıtların yakıldığı ve sonra üzerlerine su döküldüğü görülüyor. Polis yetkilileri, ekiplerin giriş yetkisi bulunmayan başkonsolosluğun 24 Temmuz saat 16.00’ya kadar tahliye edilmesi talimatının verildiğini bildirdi.

Çin’den misilleme

Çin, tahliye kararını “provokasyon” olarak nitelerken, talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, “Çin’in Houston’daki başkonsolosluğunun tek taraflı olarak kısa sürede kapatılması, ABD’nin son dönemde Çin’le gerilimi artırmaya yönelik eylemlerinin en fütursuzudur” ifadelerini kullandı. Sözcü Venbin, ABD’nin kararını geri almaması halinde karşı tedbirlere başvuracakları uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasının ardından konsolosluk gerilimine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters ajansında yer alan iddiaya göre, Çin, Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Çinli yetkililerden, Houston’da belgelerin yakılmasına ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.