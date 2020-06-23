Devlet başkanlığı sarayında 151 kişide corona virüs tespit edildi

Ülke basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Giammattei, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kovid-19'un tespiti amacıyla ülkeye bağışlanan 72 bin laboratuvar ekipmanı teslim töreninde konuştu.

Giammattei, Kovid-19 tespit edilen 151 kişiden birinin hayatını kaybettiğini, 69'nun iyileştiğini, kritik durumdaki 5 kişinin ise durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Virüs kapmaktan ''kıl payı kurtulduğunu'' ifade eden Giammattei, Kovid-19 bulaşan kişilerden çoğunun kendisi ve ailesinin bakımından sorumlu çalışanlar olduğu aktardı.

Giammattei, AB'nin kendilerine salgınla mücadelede verdiği desteğe de teşekkür ederek, gelen ekipmanların virüsün tespitinde büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle 531 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 13 bin 145 olarak bildirilmişti.