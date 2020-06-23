MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Devlet başkanlığı sarayında 151 kişide corona virüs tespit edildi
ABONE OL
23.06.2020 - 00:01 | | AA

Devlet başkanlığı sarayında 151 kişide corona virüs tespit edildi

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığını belirtti.

Devlet başkanlığı sarayında 151 kişide corona virüs tespit edildi

 

Ülke basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Giammattei, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kovid-19'un tespiti amacıyla ülkeye bağışlanan 72 bin laboratuvar ekipmanı teslim töreninde konuştu.

Giammattei, Kovid-19 tespit edilen 151 kişiden birinin hayatını kaybettiğini, 69'nun iyileştiğini, kritik durumdaki 5 kişinin ise durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Virüs kapmaktan ''kıl payı kurtulduğunu'' ifade eden Giammattei, Kovid-19 bulaşan kişilerden çoğunun kendisi ve ailesinin bakımından sorumlu çalışanlar olduğu aktardı.

Giammattei, AB'nin kendilerine salgınla mücadelede verdiği desteğe de teşekkür ederek, gelen ekipmanların virüsün tespitinde büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle 531 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 13 bin 145 olarak bildirilmişti.

Karısını ödürüp intihar etmişGiresun’un Çanakçı'da eşini uykusunda bıçaklayarak öldürüp, intihar eden Ali Kodalak ve eşi Çakır Kodalak’ın cesetleri olay yerinde savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı! Komşular ihbar etti

Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı! Komşular ihbar etti

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır: BM üyelerinin tamamını temsil edeceğim

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır: BM üyelerinin tamamını temsil edeceğim

Sıradaki Haber