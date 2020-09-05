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05.09.2020 - 14:53 | | DHA

Dezenfektan kullandıktan sonra mum yakan kadının vücudu alev aldı

ABD’de bir kadın, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektandaki alkolün etkisiyle yandı.

Dezenfektan kullandıktan sonra mum yakan kadının vücudu alev aldı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı. Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, Perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu. Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da kadın cinayetiGaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı. Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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