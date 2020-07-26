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HaberlerDünya Haberleri DHA, Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzilerini görüntüledi
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26.07.2020 - 12:25 | | DHA

DHA, Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzilerini görüntüledi

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Kara Kuvvetleri Albayı Abdullah Gurbani, “Ermeniler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni cephe açmak ve Karabağ münakaşasında dünyayı kendilerine inandırmak amacıyla buraya saldırdılar. Ama bilmiyorlar ki onların karşısında günden güne güçlenen Azerbaycan askeri, Azerbaycan Ordusu var” dedi.

DHA, Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzilerini görüntüledi
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