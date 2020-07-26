26.07.2020 - 12:25 | | DHA
DHA, Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzilerini görüntüledi
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Kara Kuvvetleri Albayı Abdullah Gurbani, “Ermeniler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni cephe açmak ve Karabağ münakaşasında dünyayı kendilerine inandırmak amacıyla buraya saldırdılar. Ama bilmiyorlar ki onların karşısında günden güne güçlenen Azerbaycan askeri, Azerbaycan Ordusu var” dedi.
Kadın cinayetleri için düzenlenen protestoyu gördü! Gözyaşlarını tutamadıKadın cinayetlerine dikkat çekerek, protesto etmek amacıyla bir grup amatör tiyatro sanatçısı Avcılar'da 'Heykel duruşu' performansı gerçekleştirdi. İlgi çeken performansı gören bir kadın gözyaşlarını tutamazken, 4 yıl önce boşandığı eşinden gördüğü şiddeti anlatarak "Kaburga kemiklerimi kırmıştı" dedi.