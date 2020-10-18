Diana’nın saatiyle poz verdi

Meghan Markle çekimde Prens Harry’nin 1997’de trafikte ölen annesi Prenses Diana’nın 17 bin 800 sterlinlik Cartier saatini taktı. Yine aynı markanın bir bileziğini kullandı. Giysisi ise Alexander McQueen imzalıydı. Saati Diana’ya 21 yaşına girdiğinde babası hediye etmişti. Markle çekimde Harry ve saray kuyumcularının Diana’nın koleksiyonundan iki değerli taş kullanarak tasarladığı 350 bin dolarlık nişan yüzüğünü de taktı.