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18.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Diana’nın saatiyle poz verdi

Yılbaşında İngiltere kraliyetinden ayrılıp ABD’ye yerleşen Prens Harry ile eşi Meghan Markle, “TIME100 Konuşmaları”nın bir bölümüne ev sahipliği yapacaklarını duyurmak için birlikte fotoğraf çektirip paylaştı.

Diana’nın saatiyle poz verdi

Meghan Markle çekimde Prens Harry’nin 1997’de trafikte ölen annesi Prenses Diana’nın 17 bin 800 sterlinlik Cartier saatini taktı. Yine aynı markanın bir bileziğini kullandı. Giysisi ise Alexander McQueen imzalıydı. Saati Diana’ya 21 yaşına girdiğinde babası hediye etmişti. Markle çekimde Harry ve saray kuyumcularının Diana’nın koleksiyonundan iki değerli taş kullanarak tasarladığı 350 bin dolarlık nişan yüzüğünü de taktı. 

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
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