Diğer Arap ülkeleri anlaşma için beklemede

İsrail basınına yansıyan iddiaya göre Arap Birliği’ne üye 5 ülke İsrail ile diplomatik ilişki kurmak için BAE ile varılan anlaşmanın gidişatını gözlemliyor. Jerusalem Post’un haberine göre, Suudi Arabistan, Katar, Fas, Umman ve Bahreyn iki ülke arasında varılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda getireceği sonuçlara göre İsrail ile normalleşme adımı atmaya hazırlanıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’i İsrail’e davet etti. Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed’e Kudüs’ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu gönderdiğini belirtti.

Uçuşlar başlayacak

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Tel Aviv’i Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlayacak doğrudan uçuşlar için çalıştıklarını söyledi. Netanyahu, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Size şu anda Tel Aviv’i Dubai ve Abu Dabi’ye bağlayacak, Suudi Arabistan hava sahasından geçecek doğrudan uçuşlar düzenlemeye yönelik çalışmaların müjdesini veriyorum” dedi.