Dışişleri bakanları ‘online’ toplantıda buluştu! NATO tarihinde bir ilk

Güvenli bir hat üzerinden 30 üyenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda ana gündem Kovid-19 salgını olsa da uluslararası terörizm, Afganistan, Irak eğitim misyonu, Gürcistan ve Ukrayna gibi farklı konular da görüşüldü. Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı’nda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının, “NATO tarihinde bir ilk” olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, örgütün, bu zor dönemde faaliyetlerini sürdürmesi ve müttefikleriyle dayanışma göstermesinin, toplantıda öne çıkan unsurlar olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, özellikle son zamanlarda Türkiye’nin samimi dayanışma gösterdiğinin birçok NATO üyesi tarafından toplantıda dile getirildiğini aktardı. Bu bağlamda, Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yolladığı tıbbi malzemelerin ardından, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve birçok ülkenin dışişleri bakanının Türkiye’ye takdirlerini ilettiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ayrıca toplantıda, ülkemizin caydırıcılığının takviyesine yönelik NATO’dan somut destek beklediğimizi bir kere daha vurguladık. Burada memnuniyetle gördük ki özellikle ABD, İngiltere, Almanya, Macaristan, Arnavutluk, Hollanda ve Kanada gibi birçok müttefik Türkiye’ye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.” Öte yandan NATO savunma bakanlarının da nisan ortasında sanal ortamda toplanacağı belirtildi.

Bakan Akar’a teşekkür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, siber saldırı tehdidine karşı yüksek güvenlikli telekonferans imkanlarına sahip olduğu için NATO toplantısına Milli Savunma Bakanlığı’ndan katıldı. Çavuşoğlu, bunun için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da Twitter’den teşekkür etti. Çavuşoğlu, “MSB’den katıldığımız videokonferans imkanlarını sunan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.