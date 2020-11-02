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02.11.2020 - 21:09 | | AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkentinde Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kabil Üniversitesini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatı kaybetmesinin ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan’da son dönemde özellikle eğitim kurumları ve dini mekanlar da dahil olmak üzere sivilleri hedef alan terör eylemlerindeki artıştan derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine bugün düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 2302 oldu.
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