Dışişleri Bakanlığı’ndan ateşkes açıklaması...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini, Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir” denildi. Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri geldiği ve Azerbaycan’ın da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat verdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Lavrov’dan bilgi aldı

“İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri, ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir.”

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında uygulanacak geçici ateşkes hakkında bilgi aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu, cephe hattındaki geçici ateşkes kararına ilişkin Rus mevkidaşı Lavrov ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu’nun, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan geçici ateşkes kararına ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

MSB’nin değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da ateşkes sonrası yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtilerek, “Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Jet ihlal

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğunu açıkadı. Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusunca top atışına tutulduğu kaydedildi. Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi. Ermenistan’ın Ağdam ilinin Çemenli köyüne yaptığı top atışlarında 1 sivil hayatını kaybetti.