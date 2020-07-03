MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan, Myanmar'a taziye mesajı
ABONE OL
03.07.2020 - 16:34 | | DHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Myanmar'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da en az 162 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kayması nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Myanmar'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar’ın kuzeyindeki bir yeşim taşı maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda en az 162 kişinin hayatını kaybettiği, 54'ün üzerinde yaralının ve bu aşamada sayısı bilinmeyen kayıpların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Myanmar halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, kayıpların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vahşete ağırlaştırılmış ömür boyu hapis!

Vahşete ağırlaştırılmış ömür boyu hapis!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

Burada evi olana talih kuşu kondu

Burada evi olana talih kuşu kondu

Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor

Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor

Sıradaki Haber