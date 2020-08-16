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16.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dışişleri’nden AB’ye: Bize değil ona söyle

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) çağrısının Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri’nden AB’ye: Bize değil ona söyle

AB Dış İlişkiler Konseyi’nin önceki günkü olağanüstü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde olduğu anımsatılmıştı. Türkiye’nin faaliyetlerinin gerginliği artırdığı öne sürülen açıklamada, “Acil olarak gerginliğin azaltılması büyük önem taşıyor” denilerek, “Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kaynaklardan faydalanma sadece iyi niyet, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülür” görüşü savunulmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu açıklamaya, dün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye  değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.”

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